В Палате представителей ответили на решение вывести войска США из Сирии

Лидер демократов Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии преждевременно и отметило, что на такой шаг глава государства пошел на фоне судебного разбирательства против его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

«Преждевременно для президента объявлять о широкой победе над ИГИЛ (ИГ, запрещена в России), всего несколько недель назад наши военные совершили более чем 250 авиаударов коалиции по целям в Ираке и Сирии», — говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

По ее словам, американцам стоит отметить, что Трамп отзывает войска спустя день после начала судебных слушаний в отношении Флинна, признавшегося в работе иноагентом на страну, у которой, как считает Пелоси, есть «четкие интересы в сирийском конфликте».

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он объяснил этой тем, что США победили ИГ, борьба с боевиками которой была единственной причиной для их пребывания в этой стране. По данным Reuters, на вывод военных потребуется от 60 до 100 дней.