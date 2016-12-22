Бэнкси показал видео с новым граффити

Художник Бэнкси нарисовал новое граффити в Великобритании и опубликовал видео с ним на своей странице в Instagram.

Видео: instagram.com/banksy

Рисунок нанесен на внешнюю стену здания, на нем изображен ребенок, который ловит снежинки ртом. На другой стене того же дома, за углом, расположена вторая часть граффити — горящий мусорный контейнер. Летящий из контейнера пепел оказывается снежинками, которые ловит ребенок.

Газета The Independent пишет, что граффити появилось на стене гаража в городе Порт-Толбот в Уэльсе, где расположено металлургическое производство.

Иэн Льюис, владелец гаража, на котором художник оставил свой рисунок, рассказал, что боится, что он может привлечь вандалов. Власти города заявили, что направят к нему полицейских, чтобы помочь охранять граффити.