Минобороны сообщило о начале оперативного сбора Сухопутных войск России

В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск (СВ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Сбор проводится под руководством главнокомандующего СВ генерал-полковника Олега Салюкова. В нем участвуют заместители главнокомандующего, начальники высших военных учебных заведений и учебных центров, а также начальники органов управления главного командования войск.

Планируется обсудить тенденции развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности России. На повестке также стоят вопросы об особенностях организации и проведения мероприятий боевой подготовки СВ. Будет также поднята тема внедрения в подготовку военнослужащих опыта борьбы с боевиками в Сирии.

Сбор пройдет в помещении главного командования войск, в учебно-научном центре «Общевойсковая академия ВС РФ» и Московском высшем общевойсковом командном училище. Мероприятие продлится по 21 декабря.

Среди заметных событий военно-политической обстановки последних месяцев выделяется задержание украинских кораблей, попытавшихся пройти через Керченский пролив, и арест их экипажей. В ФСБ России заявили, что у них не было разрешения, но украинские власти отвергают эту версию. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны.