Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов

За год виртуальные операторы мобильной связи привлекли миллион новых клиентов, следует из данных компании «ТМТ Консалтинг», поступивших в РБК. В целом по итогам 2018 года компания прогнозирует рост числа абонентов виртуальных операторов на 18%, тогда как абонентская база всего мобильного рынка останется на уровне прошлого года.
Операторы мобильной виртуальной сети (MVNO) — это поставщики услуг беспроводной связи, которые сами не владеют инфраструктурой беспроводной сети, а оказывают услуги связи под собственным брендом на сетях существующих операторов.
Лидерами этого рынка в России являются компании Yota, «Ростелеком» и МГТС, совокупно занимающие 90%. «Хотя лицензиями на оказание услуги по модели MVNO обладают свыше 70 компаний, рынок по-прежнему в основном формируют три игрока, аффилированных с федеральными мобильными операторами, причем на крупнейшего, Yota, приходится 2/3 всех абонентов», — говорится в исследовании «ТМТ Консалтинг».
В сегменте B2B лидирует «Ростелеком», на которого приходится более 50% бизнес-клиентов виртуальных операторов. Компания, которая является крупнейшим российским оператором обычной телефонной связи, активно продвигает среди своих корпоративных клиентов и мобильную связь, поясняют эксперты «ТМТ Консалтинг».
В целом на рынке корпоративных продаж проявляют высокую активность новые игроки этого рынка, указывают эксперты. И хотя пока их клиентские базы исчисляются только тысячами клиентов, по итогам 2018 года аналитики прогнозируют рост корпоративного рынка MVNO на 23%.