В наукограде при космодроме Восточный пропали 700 т мазута

Министерство ЖКХ Амурской области обнаружило пропажу 700 т мазута из котельной города Циолковский при космодроме Восточный, где объявлено чрезвычайное положение из-за недостатка топлива на отопление. Об этом говорится в сообщении правительства региона.
Недостача была обнаружена в начале декабря. «Из имеющихся 1330 т (при нормативе — 2308 т) по факту на котельной было 538 т. Материалы были переданы в УМВД России и прокуратуру области для разбирательств», — говорится в сообщении.
К 1 января в городе будет сформирован запас топлива на 26 дней (2016 т). Для этого из резервных фондов региона выделено более 32 млн руб. на покупку 900 т мазута. К 20 декабря дополнительно будет выделено еще 23 млн руб. на приобретение 700 т мазута. Для предотвращения хищений мазута в дальнейшем в котельных Амурской области власти региона предлагают установить камеры видеонаблюдения.
Как сообщают местные СМИ, в поселке с 7 декабря был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Город Циолковский (бывший закрытый город Углегорск, переименован в честь ученого и теоретика космонавтики Константина Циолковского) предназначен для расселения персонала космодрома Восточный. В нем проживают более 6 тыс. человек.