ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,70 66,81 EUR Нал. 77,16 76,17 USD Бирж. 67,34 +0,06 EUR Бирж. 76,73 +0,30 USD ЦБ. 67,11 +0,37 EUR ЦБ. 76,47 +0,70 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3932,90 +352,80 IMOEX 2344,32 -0,25% RTSI 1097,10 -0,81% Brent 56,46 -3,52% DJIA 23675,64 +0,35% Nasdaq 6783,91 +0,45%
Между водителем Гусмана и замглавреда «Эха Москвы» произошла потасовка
Лента новостей
Госдума отменила в России национальный роуминг 14:24, Технологии и медиа В Эстонии задержали 10 человек по делу об отмывании миллиардов долларов 14:23, Финансы Россиянин умер в тюрьме в Львовской области 14:23, Общество При пожаре на складе мебели в Татарстане погибли два человека 14:19, Общество Въехавший в переход в Москве водитель автобуса получил 4 года колонии 14:16, Общество Почему рынок труда Тверской области готов к масштабным инвестициям 14:11, Партнерский материал Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника 14:10, Общество Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов 14:09, Технологии и медиа В честь Трампа назвали вымирающий вид амфибий 14:08, Общество Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 14:06, РБК и EXMO ВЦИОМ зафиксировал сокращение критично настроенных к мигрантам россиян 14:05, Общество Частичная капитуляция: что произошло с Bitcoin в 2018 году 13:56, Крипто Московский метрополитен вновь проиграл в суде бывшему рекламному партнеру 13:53, Технологии и медиа Как улучшить службу поддержки: рекомендации от «Додо пицца» 13:52, PRO Американский провайдер заплатит абонентам $174 млн за слабый интернет 13:51, Quote В наукограде при космодроме Восточный пропали 700 т мазута 13:31, Общество В онкоцентре на Каширском шоссе нашли ящики с мумиями 13:17, Общество Как сделать ЗОЖ-блюдо вкусным 13:15, РБК и Barilla Аксенов прокомментировал сведения о готовящейся Киевом провокации в Крыму 13:13, Политика Иркутского полицейского арестовали по делу об изнасиловании в участке 13:12, Общество В Ставрополе ФСБ ликвидировала группу боевиков «Исламского государства» 13:11, Общество Кремль попросит Кожемяко заняться арестованными косатками и белухами 13:07, Общество Партнер «Ростеха» блокчейн-платформа Vostok привлекла $120 млн инвестиций 13:07, Технологии и медиа Как запустить ресторан с нуля в разгар санкций 13:04, РБК и Samsung Кремль отверг зависимость контракта по С-400 от поставок Patriot в Турцию 13:00, Политика Мутко покинул пост главы РФС 12:56, Общество Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 12:55, РБК и Whirlpool Майк Новограц: резких падений Bitcoin больше не будет 12:55, Крипто
Между водителем Гусмана и замглавреда «Эха Москвы» произошла потасовка
Общество, 12:12
0
Между водителем Гусмана и замглавреда «Эха Москвы» произошла потасовка

Вечером 18 декабря между водителем первого заместителя гендиректора агентства ТАСС Михаила Гусмана и заместителем ​главного редактора радиостанции «Эха Москвы» Сергеем Бунтманом произошел конфликт.

Изначально о происшествии на своей странице в Facebook написала супруга Бунтмана Лидия Скрябина. По ее словам, инцидент произошел около ресторана «Шинок» в Москве, где главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отмечал свой день рождения.

«Когда мы основательно, но не мертвецки выпивши, вышли с Сергеем Бунтманом с вечеринки Венедиктова в ресторане «Шинок» на улице 1905-го года и ждали заказанного такси, Сережа имел неосторожность встать слишком близко и задеть пальто бампер вот этой машины», — написала она.

По словам Скрябиной, машина, фотографию которой она также опубликовала, была припаркована вторым рядом на проезжей части, из-за чего она и ее супруг выглядывали из-за нее «в надежде увидеть свое такси», но из машины выскочил водитель. «Оскорбленный тем, что мы слишком близко «притерлись» к его машине, водитель отбросил меня в сторону, схватил Сережу за воротник и приставил к его голове пистолет. Надеюсь, это был муляж, но выглядел он, как настоящий», — добавила она.

По ее словам, от драки и стрельбы Бунтмана спас другой гость вечеринки, который также видел пистолет и помог оттеснить нападавшего.

После этого в комментариях она сообщила, что автомобиль принадлежит первому заместителю гендиректора агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Радиостанция «Говорит Москва» связалась с водителем, который представился Алексеем. Он обвинил Бунтмана в нападении, а также заявил, что у него нет пистолета. По его словам, Бунтман был «в неадекватном состоянии» и облокотился на машину.

«Я открыл окошко, попросил отойти. После этого он начал кидаться на меня, они — его оттаскивать. Он пытался меня побить. Я даже из машины не выходил. Я просто дверь открыл, встал на подножку и после этого сел обратно», — описал свою версию произошедшего собеседник радиостанции.

Заместитель гендиректора агентства ТАСС Михаил Гусман сообщил РБК, что первый раз слышит об инциденте.

«Я вообще не знаю, о чем идет речь, первый раз об этом слышу. Сергея Бунтмана знаю много лет, если что-то было бы связано с Сергеем Бунтманом, то не жена бы писала в Facebook, а Сергей бы мне сам позвонил. Я не в курсе дела, о чем вы говорите. Какой пистолет к голове? У него [водителя] нет пистолета, чтобы что-то прикладывать. У моего водителя есть только ключи от машины. Он же не военный человек», — сообщил РБК Гусман. ​

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также сообщил РБК, что ему неизвестно про инцидент. Он сообщил, что не знает, принадлежит ли Михаилу Гусману данный автомобиль.

В разговоре с РБК Лидия Скрябина заявила, что намерена обратиться в полицию. «Заявление поедем писать завтра, ведь мы живем за городом и надо еще отойти от шока», — пояснила она.

Скрябина отметила, что Гусман не звонил Сергею Бунтману. «Гусман Сереже еще не звонил, впрочем, у мужа пока отключен телефон. Авто точно Гусмана, его водитель признал, что это он, но отрицает, что угрожал пистолетом», — сообщила она.

Полиция проводит проверку по сообщениям о конфликте, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства без уточнения имен людей, между которыми, предположительно, произошел конфликт.

Михаил Гусман — журналист, радио- и телеведущий, с 1999 года занимает пост первого замгендиректора информационного агентства ТАСС. Младший брат режиссера и общественного деятеля Юлия Гусмана. Сергей Бунтман — журналист и радиоведущий. Занимает пост первого заместителя главного редактора «Эхо Москвы».

Теги: конфликт , ТАСС , водитель , «Эхо Москвы»
Главное
Мутко покинул пост главы РФС Общество
Материалы по теме
В Москве произошла потасовка между водителями Mitsubishi и скорой помощи Общество
В Киеве произошла потасовка на акции «Бессмертный полк» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter