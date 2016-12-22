Между водителем Гусмана и замглавреда «Эха Москвы» произошла потасовка

Вечером 18 декабря между водителем первого заместителя гендиректора агентства ТАСС Михаила Гусмана и заместителем ​главного редактора радиостанции «Эха Москвы» Сергеем Бунтманом произошел конфликт.

Изначально о происшествии на своей странице в Facebook написала супруга Бунтмана Лидия Скрябина. По ее словам, инцидент произошел около ресторана «Шинок» в Москве, где главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отмечал свой день рождения.

«Когда мы основательно, но не мертвецки выпивши, вышли с Сергеем Бунтманом с вечеринки Венедиктова в ресторане «Шинок» на улице 1905-го года и ждали заказанного такси, Сережа имел неосторожность встать слишком близко и задеть пальто бампер вот этой машины», — написала она.

По словам Скрябиной, машина, фотографию которой она также опубликовала, была припаркована вторым рядом на проезжей части, из-за чего она и ее супруг выглядывали из-за нее «в надежде увидеть свое такси», но из машины выскочил водитель. «Оскорбленный тем, что мы слишком близко «притерлись» к его машине, водитель отбросил меня в сторону, схватил Сережу за воротник и приставил к его голове пистолет. Надеюсь, это был муляж, но выглядел он, как настоящий», — добавила она.

По ее словам, от драки и стрельбы Бунтмана спас другой гость вечеринки, который также видел пистолет и помог оттеснить нападавшего.

После этого в комментариях она сообщила, что автомобиль принадлежит первому заместителю гендиректора агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Радиостанция «Говорит Москва» связалась с водителем, который представился Алексеем. Он обвинил Бунтмана в нападении, а также заявил, что у него нет пистолета. По его словам, Бунтман был «в неадекватном состоянии» и облокотился на машину.

«Я открыл окошко, попросил отойти. После этого он начал кидаться на меня, они — его оттаскивать. Он пытался меня побить. Я даже из машины не выходил. Я просто дверь открыл, встал на подножку и после этого сел обратно», — описал свою версию произошедшего собеседник радиостанции.

Заместитель гендиректора агентства ТАСС Михаил Гусман сообщил РБК, что первый раз слышит об инциденте.

«Я вообще не знаю, о чем идет речь, первый раз об этом слышу. Сергея Бунтмана знаю много лет, если что-то было бы связано с Сергеем Бунтманом, то не жена бы писала в Facebook, а Сергей бы мне сам позвонил. Я не в курсе дела, о чем вы говорите. Какой пистолет к голове? У него [водителя] нет пистолета, чтобы что-то прикладывать. У моего водителя есть только ключи от машины. Он же не военный человек», — сообщил РБК Гусман. ​

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также сообщил РБК, что ему неизвестно про инцидент. Он сообщил, что не знает, принадлежит ли Михаилу Гусману данный автомобиль.

В разговоре с РБК Лидия Скрябина заявила, что намерена обратиться в полицию. «Заявление поедем писать завтра, ведь мы живем за городом и надо еще отойти от шока», — пояснила она.

Скрябина отметила, что Гусман не звонил Сергею Бунтману. «Гусман Сереже еще не звонил, впрочем, у мужа пока отключен телефон. Авто точно Гусмана, его водитель признал, что это он, но отрицает, что угрожал пистолетом», — сообщила она.

Полиция проводит проверку по сообщениям о конфликте, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства без уточнения имен людей, между которыми, предположительно, произошел конфликт.

Михаил Гусман — журналист, радио- и телеведущий, с 1999 года занимает пост первого замгендиректора информационного агентства ТАСС. Младший брат режиссера и общественного деятеля Юлия Гусмана. Сергей Бунтман — журналист и радиоведущий. Занимает пост первого заместителя главного редактора «Эхо Москвы».