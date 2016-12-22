Информация об обледенении двигателя самолета «Аэрофлота», который должен был лететь из Казани в московский аэропорт Шереметьево, является «очередной фейковой новостью». Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Задержка рейса SU1197 Казань — Шереметьево связана с необходимостью проведения повторной обработки воздушного судна противообледенительной жидкостью из-за длительного руления по аэродрому», — рассказал собеседник РБК.

Ранее 19 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что самолет «Аэрофлота» не смог вылететь из аэропорта Казани ​из-за обледенения двигателя. Отмечалось, что экипаж вовремя заметил состояние лопаток турбин.

В феврале Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье вскоре после взлета. Все находившиеся на борту погибли. По предварительной версии, лайнер разбился в связи с обледенением приемников полного давления из-за отключения системы обогрева. Это привело к искажению данных о скорости самолета.​