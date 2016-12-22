ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,63 66,77 EUR Нал. 77,05 76,09 USD Бирж. 67,19 -0,09 EUR Бирж. 76,59 +0,16 USD ЦБ. 67,11 +0,37 EUR ЦБ. 76,47 +0,70 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3848,40 +289,50 IMOEX 2343,53 -0,29% RTSI 1098,75 -0,66% Brent 56,83 -2,89% DJIA 23675,64 +0,35% Nasdaq 6783,91 +0,45%
«Аэрофлот» объяснил причину задержки рейса Казань — Москва
Лента новостей
Путину доложат об обращении из-за невыплаты зарплат на заводе «Черкизово» 12:42, Общество Суд оправдал бизнес-партнера экс-главы МУРа по делу ореховской ОПГ 12:42, Общество Госдума приняла закон о декриминализации репостов 12:35, Общество Когда, где и как начали «умнеть» вещи и что это дает человечеству 12:30, Партнерский материал Меньше — больше: 5 веских причин стать минималистом в новом году 12:26, Pink Против девелопера в Москве завели уголовное дело из-за долгостроя 12:26, Бизнес Чанпэн Чжао — РБК: «Лично я не торгую криптовалютой» 12:21, PRO Основатель крупнейшей криптобиржи назвал условия взлета цены криптовалют 12:20, Свое дело Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование» 12:20, Общество МИД пообещал ответить на появление военной базы США на Украине 12:18, Политика Тверские кейсы: от завода японских экскаваторов до современной типографии 12:15, Партнерский материал Между водителем Гусмана и замглавреда «Эха Москвы» произошла потасовка 12:12, Общество Ужесточение закона для девелоперов: что ждет рынок жилья в 2019 году 12:11, Недвижимость НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком второго СПГ-завода на €2,2 млрд 12:08, Бизнес Въехавшего в переход у «Славянского бульвара» водителя признали виновным 12:07, Общество Саундтреки-2018: выбор «РБК Стиль» 12:03, Стиль Правительство РФ изучит законопроекты о криптовалютах весной 2019 года 12:01, Крипто Вице-мэра Сочи по ЖКХ приговорили к году колонии 11:56, Общество Миллиарды на развлечениях: кто вошел в рейтинг богатейших знаменитостей 11:56, Фотогалерея  РФС выдвинул Санкт-Петербург на проведение финала Лиги чемпионов 11:56, Спорт Новый каркас столицы: что нового появилось в Москве 11:52, Партнерский материал Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году 11:51, Общество NYT узнала о доступе «Яндекса» к данным пользователей Facebook 11:42, Технологии и медиа В Крыму прошли учения расчетов ЗРК С-400 11:41, Политика Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 11:37, РБК и Porsche Российский форвард вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ 11:35, Спорт
«Аэрофлот» объяснил причину задержки рейса Казань — Москва
Общество, 11:28
0
«Аэрофлот» объяснил причину задержки рейса Казань — Москва

Информация об обледенении двигателя самолета «Аэрофлота», который должен был лететь из Казани в московский аэропорт Шереметьево, является «очередной фейковой новостью». Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Задержка рейса SU1197 Казань — Шереметьево связана с необходимостью проведения повторной обработки воздушного судна противообледенительной жидкостью из-за длительного руления по аэродрому», — рассказал собеседник РБК.

Ранее 19 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что самолет «Аэрофлота» не смог вылететь из аэропорта Казани ​из-за обледенения двигателя. Отмечалось, что экипаж вовремя заметил состояние лопаток турбин.

Последствия крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье. Фоторепортаж Еще 15 фото
Фотогалерея

В феврале Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье вскоре после взлета. Все находившиеся на борту погибли. По предварительной версии, лайнер разбился в связи с обледенением приемников полного давления из-за отключения системы обогрева. Это привело к искажению данных о скорости самолета.​

Теги: «Аэрофлот» , задержка рейса
Главное
Аналитики АКРА заявили о кризисе ликвидности в Мордовии Экономика
Материалы по теме
Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» за задержку рейса на 40 часов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter