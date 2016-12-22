Четверть работодателей в России призналась в намерении сократить штат

Почти четверть российских работодателей — 23% — планирует в 2019 году сократить штат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.

По данным исследования, сильнее всего вероятность сокращений выражена в таких сферах как «медиа и маркетинг» и «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, которые оказывают услуги для бизнеса.

О расширении штата думают 18% работодателей, об открытии новых направлений деятельности компаний — 20%.

12% участников опроса хотят ввести новые нематериальные бонусы для работников, 10% — сосредоточиться на одном направлении бизнеса, 6% — переехать в связи с расширением компании.

Как показал опрос, 33% респондентов собираются в новом году обучать сотрудников. Особенно это касается IT и финансовой сферы, а также компаний, предоставляющих услуги бизнесу. Ввести новую систему премирования работников, пересмотреть ключевые показатели эффективности планируют 25% работодателей. Это должно затронуть автомобильный бизнес и ритейл.

Опрос Rabota.ru проводился среди 300 работодателей различных сфер. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.