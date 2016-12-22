Русский музей нашел под картиной Петрова-Водкина портрет Пушкина

Специалисты отдела технологических исследований Русского музея обнаружили под верхним слоем картины «Колхозницы» Кузьмы Петрова-Водкина другую работу художника — портрет Александра Пушкина. Об этом сообщил заведующий отделом Сергей Сирро. Видеозапись его выступления опубликована на Youtube-канале музея.

Картина «Колхозницы» была написана в 1937-1939 годах. Портрет Пушкина, по словам Сирро, относится к ранним 1930-м. Он пояснил, что другое изображения под картиной «Колхозницы» видно и при визуальном осмотре, но для того, чтобы выяснить, чей именно портрет изображен под верхним слоем, потребовалась специальная аппаратура.

«С помощью аппаратуры были проведены исследования, которые позволяют заглянуть под верхний слой с помощью инфракрасного излучения. Выяснилось, что это портрет Пушкина», — заявил он.

Как пояснил Сергей Сирро, портрет Пушкина почти 80 лет считался утраченным. Раньше считалось, что Петров-Водкин уничтожил написанную им работу, поскольку художник счел ее недостаточно удачной. «Позднее нашли обрезки картины. На самом деле, художник отрезал нижнюю часть холста и написал этих работниц», — рассказал Сирро.