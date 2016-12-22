Бывшего главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

В Львовской области Украины нашли мертвым бывшего главу запрещенного в России движения «Правый сектор» Игоря Коцюруба. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в полиции.

На сайте национальной полиции Украины указано, что днем 16 декабря очевидец сообщил в полицию о том, что человек в Червонограде пытался покончить жизнь самоубийством. Прибывшая на место полиция и следственно-оперативная группа установила, что им оказался 53-летний уроженец Львова. Отмечается, что мужчина скончался в больнице.

​Однако полиция возбудила дело об умышленном убийстве (по ч. 1 ст. 115 УК Украины). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник «Укринформ» рассказал, что погибшим является Игорь Коцюруба. По данным агентства УНН, его доставили в больницу, где он умер в реанимации.

В 1989 году Коцюруба стал сопредседателем украинских массовых акций протеста «Революции на граните», после чего был председателем «Студенческого братства» Львовской политехники. Он был активным участником событий на Майдане в 2013–2014 годах. Весной 2014 года он некоторое время возглавлял «Правый сектор» в Львовской области.