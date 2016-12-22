Дилер Peugeot и Citroen отзовет более 2,8 тыс. автомобилей в России

Автодилер «Пежо Ситроен Рус» отзывает в России 2895 автомобилей марок Peugeot и Citroen из-за дефектов. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
У 1895 машин марок Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, проданных с 2012 по 2016 год, обнаружили коррозию оси привода стояночного тормоза. Также отозваны будут 693 автомобиля марки Citroen C4 Sedan, реализованные с октября 2016 по июль 2017 года, из-за несоответствия требованиям сертификации минимального радиуса молдингов на стеклах задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида.
Еще у 216 машин марки Citroen C3 Aircross, проданных с марта по октябрь 2018 года, не соответствует техническим требованиям функция предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Отзыв 216 автомобилей марки Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 обосновали дефектом механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта, который «может со временем перестать выполнять свою функцию».
Планируется провести ремонтные работы и заменить дефектные детали. Для владельцев автомобилей они будут бесплатны.
В начале июня «Пежо Ситроен Рус» отозвал 19,7 тыс. машин Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser из-за проблем со стеклоочистителями.