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В Бразилии арестовали 48 полицейских по подозрению в сотрудничестве с ОПГ
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В Бразилии арестовали 48 полицейских по подозрению в сотрудничестве с ОПГ
Общество, 17:32
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В Бразилии арестовали 48 полицейских по подозрению в сотрудничестве с ОПГ

В бразильском штате Сан-Паулу арестовали 48 сотрудников военной полиции по подозрению в сотрудничестве с местной преступной группировкой «Первое командование столицы» (PCC), сообщает портал UOL.

По его данным, всего были выданы ордера на арест 54 правоохранителей, однако местонахождение шестерых пока не удалось определить. В операции по поиску подозреваемых принимают участие более 400 сотрудников правоохранительных органов.

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Следствие подозревает всех фигурантов дела в коррупции, вымогательстве и контрабанде наркотиков, а также в преступном сговоре и превышении полномочий.

Как отмечает UOL, в рамках этого расследования проводятся обыски еще в нескольких бразильских муниципалитетах.

Теги: Бразилия , арест , военная полиция , ОПГ
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