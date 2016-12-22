В Бразилии арестовали 48 полицейских по подозрению в сотрудничестве с ОПГ
Общество, 17:32
0
В Бразилии арестовали 48 полицейских по подозрению в сотрудничестве с ОПГ
В бразильском штате Сан-Паулу арестовали 48 сотрудников военной полиции по подозрению в сотрудничестве с местной преступной группировкой «Первое командование столицы» (PCC), сообщает портал UOL.
По его данным, всего были выданы ордера на арест 54 правоохранителей, однако местонахождение шестерых пока не удалось определить. В операции по поиску подозреваемых принимают участие более 400 сотрудников правоохранительных органов.
Следствие подозревает всех фигурантов дела в коррупции, вымогательстве и контрабанде наркотиков, а также в преступном сговоре и превышении полномочий.
Как отмечает UOL, в рамках этого расследования проводятся обыски еще в нескольких бразильских муниципалитетах.