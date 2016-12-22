Греф потратил 100 млн руб. на облигации Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации своего банка на сумму 100 млн руб. Об этом сообщается в отчетности кредитной организации на сайте Мосбиржи.

13 декабря Сбербанк выпустил 30 млн облигаций типа 001P-52R, из которых в этот день Греф приобрел 100 тыс. штук. Одна облигация стоит 1 тыс. руб., дата погашения — 7 февраля 2022 года.

В октябре 2017 года Греф также купил 60 тыс. облигаций Сбербанка на 60 млн руб. Тогда же зампреды правления банка также приобрели облигации: Станислав Кузнецов купил бумаги на 200 млн руб., Александр Морозов — на 58,9 млн руб., Олег Ганеев — на 50 млн руб.