Госдума приняла закон против вмешательства иностранных НКО в выборы

Госдума приняла закон о признании нежелательными иностранных неправительственных организаций (НКО), если они вмешиваются в избирательный процесс в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Согласно документу, вмешательством в выборы будет считаться деятельность иностранной организации, способствующая или препятствующая выдвижению кандидатов, избранию кандидатов, проведению референдума, достижению определенных результатов на выборах, и другие меры.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что в случае попытки иностранной организации вмешаться в выборы она будет признана нежелательной и должна будет прекратить свою деятельность.

В мае комиссия Совета Федерации по защите суверенитета предложила ряд ограничительных мер, направленных на сокращение участия других стран и их граждан в российских выборах. Сенаторы предложили запретить иностранным государствам реализацию «любых программ» на территории России, в том числе через финансируемые ими НКО, если такие программы не согласованы с российскими властями. Также они предложили закрепить понятие «нежелательная деятельность».