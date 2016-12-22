Госдума ввела штрафы до 1 млн руб. за вовлечение детей в митинги

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Новые поправки в ст. 20.2 КоАП предполагают, что за вовлечение детей в «несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», будет предусмотрен штраф в 30–50 тыс. руб. или арест на 15 суток для физлиц и 250–500 тыс. руб. для юрлиц.
В случае повторного нарушения гражданам грозит штраф в 150–300 тыс. руб., а компаниям — от 500 тыс. до 1 млн руб.
Законопроект был внесен в Госдуму в мае этого года, через несколько дней после несанкционированной акции Алексея Навального, приуроченной к инаугурации Владимира Путина. По оценкам правозащитников, по всей стране тогда задержали более 1,5 тыс. человек, в том числе несовершеннолетних. В Москве и Санкт-Петербурге митинги согласованы не были. МВД столицы сообщало о 300 задержанных.