Госдума приняла закон об увеличении микрозайма для малого бизнеса

Госдума в третьем чтении приняла закон, увеличивающий предельный размер микрозайма от микрофинансовых организаций (МФО) для малого и среднего бизнеса (МСП) до 5 млн руб., следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Ранее максимальный размер микрозайма составлял 3 млн руб. Увеличение его размера обусловлено спросом со стороны предпринимателей на микрозаймы, созданные в рамках госпрограммы поддержки МСП. При этом расширяются полномочия Корпорации МСП — ей предоставили право финансировать региональные гарантийные организации. Также МФО смогут предоставлять кредиты организациям, составляющим инфраструктуру МСП.

В конце сентября РБК ознакомился с проектом бюджета на 2019 год, согласно которому государство планирует в 11 раз увеличить субсидии из бюджета на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Сумма достигнет 7,2 млрд руб. При этом также планируется увеличить расходы на субсидирование кредитов МСП в десять раз к 2024 году.