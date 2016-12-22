Депутат сообщил об обнаружении на Урале останков советского конструктора

Под Нижним Тагилом поисковики нашли останки авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в годы Великой Отечественной войны в авиакатастрофе. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2», — отметил депутат.

Хинштейн добавил, что родственники Шенкмана попросили захоронить его останки в Самаре. Депутат сообщил, что пообещал инициативной группе «оказать максимальное содействие».

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Свердловской области.

Матвей Шенкман родился в 1899 году в городе Овруч в Житомирской области Украины.​ Он окончил Ленинградский технологический институт, а в 1938 году стал директором Воронежского авиационного завода. Впоследствии завод эвакуировали в город Куйбышев, который затем получил название Самара. Под руководством Шенкмана наладили массовое производство самолетов Ил-2.

Он погиб в 1942 году в авиакатастрофе, когда направлялся в Нижний Тагил. Фрагменты самолета обнаружили в 2015 году.