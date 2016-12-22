Суд отказался взыскать авторские отчисления за музыку в такси

Российское авторское общество (РАО) проиграло иск против партнера «Яндекс.Такси» — московского таксопарка «Кис» — о нарушении авторских прав. Это следует из решения суда (.pdf) от 11 декабря, размещенного в картотеке арбитражных дел. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».

РАО пыталось взыскать с перевозчика 340 тыс. руб. за нарушение исключительного права на интеллектуальное произведение.

Одновременно с этим суд поручил взыскать с РАО в пользу таксомоторной компании расходы на госпошлину по апелляционной жалобе в размере 3 тыс. руб. Издание отмечает, что представитель РАО однажды проехался с одним из водителей «Кис» и засвидетельствовал незаконное воспроизведение музыки в салоне. За каждую из 17 композиций, которые услышал представитель общества, истец потребовал по 20 тыс. руб.

Изначально суд первой инстанции согласился с доводами РАО и вынес решение в его пользу, постановив, что водитель такси действительно не имел права включать музыку, поскольку таксопарк не заключил договор с РАО и не выплачивал ему авторские отчисления.

Апелляционный суд с этим решением не согласился, потому что запись, сделанная при помощи телефона, не позволяет установить источник звука. Арбитраж поставил под сомнение публичность исполнения песен.​