В Совфеде предложили ввести налоговые льготы для российских разработчиков

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложит изменения в налоговое законодательство для развития российского рынка телекоммуникационных систем. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, передает «Интерфакс».

По его словам, в частности, предполагается предоставить льготы российским разработчикам и производителям телекоммуникационного оборудования. «Мы выступаем за предоставление налоговых льгот разработчикам отечественного электронного оборудования», — сказал Турчак.

Кроме того, обсуждается изменение порядка обложения таможенными пошлинами импортного телекоммуникационного оборудования, если его аналоги производятся в России. «Мы обсуждали ситуацию, когда в нашей стране производится конкурентоспособное отечественное оборудование, но наш производитель не может конкурировать с иностранными гигантами в силу объемов», — приводит его слова ТАСС. Турчак отметил, что ситуация, когда пошлины на комплектующие высокие, а изделия ввозятся в страну по нулевым ставкам — ненормальная.

Эта инициатива вошла в проект итогового решения совета, и правительству рекомендовано разработать предложения по повышению ввозных пошлин до 20% для электронного и телекоммуникационного оборудования, если в России производятся его аналоги.