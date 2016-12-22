Авиасообщение с Камчаткой прервали из-за циклона

Аэропорт Петропавловска Камчатского закрыли до 15:00 по местному времени (06:00 мск) из-за снежного циклона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

«Самолет, летевший на Камчатку из Новосибирска, ушел на запасной аэродром в Магадан. Борт из Москвы успел прибыть до закрытия камчатского аэропорта», — рассказали в аэропорту. Там отметили, что во второй половине дня должен прилететь самолет из Хабаровска, а все рейсы внутри региона отменены до улучшения погодных условий.

На сайте правительства Камчатки сообщается, что 18 декабря в Петропавловске-Камчатском ожидаются осадки в виде снега, метель и усиление ветра до 25-30 метров в секунду. В связи с погодными условиями губернатор рекомендовал сократить рабочий день для женщин.

«Главным образом это касается женщин с детьми, поскольку занятия первой и второй смен в школах сегодня отменены», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, погода улучшится к утру 19 декабря, сообщили в правительстве Камчатки. В то же время региональное управление МЧС предупредило, что в этот день в акваториях Берингова моря и Тихого океана объявлено штормовое предупреждение — там ожидаются волны высотой 8-10 метров.