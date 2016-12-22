Суд утвердил мировую в споре обладателя прав на Ждуна с «МегаФоном»

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску компании ООО «Си Ди Лэнд контакт», владеющей лицензионными правами на образ Ждуна, к «МегаФону». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
«Отменить решение, производство прекратить, утвердить мировое соглашение», — говорится там. Условия соглашения не сообщаются.
Компания хотела взыскать с «МегаФона» компенсацию в размере 10 млн руб. за незаконное использование образа Ждуна. 28 августа Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Си Ди Лэнд» и взыскал с мобильного оператора 8,6 млн руб. Суд установил, что «МегаФон» нарушил права «Си Ди Лэнд», продемонстрировав произведение в рекламных целях на принадлежащем ему сайте.
«МегаФон» с решением суда не согласился и обжаловал его в апелляционной инстанции.
Ждуном называют фантазийное существо, созданное голландской художницей Маргарет Ван Бревурт. По словам автора, во время создания этого образа она думала о людях, которые сидят в очереди к врачу. В апреле художница заключила с ООО «Си Ди Лэнд Контакт» лицензионный договор на использование бренда «Ждун» в России и СНГ.