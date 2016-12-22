Экс-глава «Оборонлогистики» получил 4 года тюрьмы за мошенничество

Бывший гендиректор «Оборонлогистики» Евгений Бондарь, обвиняемый в мошенничестве, приговорен к четырем годам колонии общего режима. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы, сообщил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Как сообщает ТАСС, с Бондаря также взыскали более 11,5 млн руб. в пользу Минобороны. Бондарь находился под подпиской о невыезде, его взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, в 2011 году «Оборонлогистика» и «Оборонсервис» заключили с Минобороны контракты на поставку 264 бронеавтомобилей Iveco LMV M65 итальянской компании Defence Vehicles. Автомобили должны были проходить по накладной как «танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные средства с вооружением или без вооружения». В этом случае они должны облагаться 20-процентной таможенной пошлиной. Для того, чтобы этого избежать, бывший министр Анатолий Сердюков в обращении к ФТС объяснил, что автомобили предполагается использовать для медицинских целей (санитарные и приравненные к ним автомобили в России таможенной пошлиной не облагаются).

В результате действий чиновников бюджету мог быть нанесен ущерб на $36 млн. В начале 2013 года было возбуждено уголовное дело. Бондарь вину не признал. В декабре 2013 года он обратился в Следственный комитет с просьбой об амнистии и прекращении уголовного преследования.