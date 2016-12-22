Facebook заблокировал аккаунт сына премьера Израиля

Социальная сеть Facebook на сутки заблокировала страницу Яира Нетаньяху, сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его Twitter.

На такой шаг администрация Facebook пошла из-за высказываний 27-летнего Нетаньяху, направленных против мусульман. В частности, на прошлой неделе было удалено его сообщение с призывом отомстить за гибель двух израильских солдат, а также пост, в котором сын израильского премьера высказал желание, чтобы все мусульмане покинули землю Израиля.

В воскресенье Нетаньяху-младший выразил возмущение по поводу блокировки. Он резко осудил действия Facebook и заявил, что соцсеть взяла на себя роль «полиции мысли». Его сообщение в сети Twitter содержало скриншот удаленного поста, в котором Нетаньяху критиковал Facebook из-за отклонения его призыва отомстить за смерть израильских солдат, погибших на оккупированном Западном берегу 13 декабря.

Он отметил, что в Facebook есть официальные страницы организаций ХАМАС и «Хезбалла» и что в соцсети можно в свободном доступе найти множество постов, призывающих к уничтожению Израиля и евреев.

В 2017 году Нетаньяху-младший прославился тем, что опубликовал ряд мемов, высмеивавших критиков своего отца. Среди его жертв оказался, в частности, финансист Джордж Сорос. Антидиффамационная лига (правозащитная организация, противостоящая антисемитизму) усмотрела в подобных действиях элементы антиеврейской пропаганды.