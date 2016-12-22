В Москве из квартиры экс-замглавы Росрезерва украли пять часов Rolex
Общество, 15:48
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В Москве из квартиры экс-замглавы Росрезерва украли пять часов Rolex
В Москве у 68-летнего Александра Земскова украли пять наручных швейцарских часов Rolex. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по столице, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
Кража произошла 13 декабря в квартире на Большой Дмитровке. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК (кража).
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Как уточняет источник ТАСС, речь идет о бывшем заместителе главы Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва) Александре Земскове. Он уточнил, что Земсков обнаружил пропажу, вернувшись из-за границы. Общая стоимость украденных часов, по словам собеседника агентства, равна 8,5 млн руб.