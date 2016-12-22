Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн

Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Новым владельцем предприятий, включая перерабатывающую фабрику производительностью 600 тыс. т в год, а также складские запасы руды с месторождений Хаканджинское, Авлаякан и Озерное, стала группа несвязанных частных российских покупателей.

«Продажа Хаканджинского соответствует нашей стратегии по продаже небольших активов с коротким сроком эксплуатации», — отметил главный исполнительный директор группы Polymetal Виталий Несис.

Совокупная стоимость активов Хаканджинского проекта составляет $60 млн после выплаты дивидендов в пользу Polymetal перед закрытием сделки. После закрытия соглашения о продаже компания сохранит за собой контроль над месторождением Светлое (этот объект не вошел в сделку).

В своем сообщении Polymetal указывает, что развивала Хаканджинский проект с нуля с начала 2000-х годов. В 2003 году была запущена фабрика, которая за последние 15 лет работы произвела порядка 2 млн унций в золотом эквиваленте из руды, которую добывали на четырех месторождениях — Хаканджинском, Юрьевском, Озерном и Авлаякан.​