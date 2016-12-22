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Актера Джеффри Раша вновь обвинили в непристойном поведении
Общество, 09:12
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Актера Джеффри Раша вновь обвинили в непристойном поведении

Австралийская актриса Яэль Стоун заявила о непристойном поведении лауреата премии «Оскар» Джеффри Раша. Об этом сообщает The New York Times.​

Она рассказала, что актер танцевал перед ней голым в гардеробной, подглядывал в зеркало, пока она принимала душ, и отправлял ей «эротические сообщения». По ее словам, это происходило, когда ей было 25 лет, а Рашу — 59, и они вместе играли в спектакле «Записки сумасшедшего» (The Diary of a Madman) в 2010–2011 годах.

Раш в ответ на обвинения Стоун заявил, что ее слова «являются неверными и в некоторых случаях просто вырваны из контекста». Он добавил, что Яэль Стоун иногда огорчалась «из-за энтузиазма, который [Раш] привносил в работу». Тем не менее актер извинился перед актрисой.

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«Я знаю, что на моей стороне правда», — заявила Стоун газете.

В начале декабря 2017 года австралийского актера Джеффри Раша обвинили в домогательствах. После этого он принял решение уйти с поста президента Австралийской киноакадемии.

Джеффри Раш является обладателем большого количества наград, в том числе «Оскара» за главную роль в фильме «Блеск». Одной из самых запоминающихся ролей актера стала роль капитана Гектора Барбосса в киноэпопее «Пираты Карибского моря».

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Теги: актер , Джеффри Раш , непристойное поведение , обвинение
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