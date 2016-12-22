Ночь на 17 декабря стала для Москвы самой морозной с начала зимы

В Москве в ночь на 17 декабря температура воздуха опустилась до минимальной отметки с начала зимы и к 6:00 достигла 15,8 градуса ниже нуля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы и области.

«Предыдущий температурный минимум нынешней зимой был зафиксирован 1 декабря, когда подморозило до минус 15,1 градуса», — заявили в метеобюро.

Днем в понедельник, 17 декабря, при солнечной погоде температура воздуха не опустится ниже 10–12 градусов мороза, в Подмосковье — минус 10–15 градусов.

Собеседник агентства добавил, что в нескольких районах Московской области столбики термометров опустились ниже 20-градусной отметки. Так, в Клину была зафиксирована температура минус 21,3 градуса, а в Черустях — минус 22,5 градуса.

По данным метеобюро, морозная погода будет держаться в Москве в течение всей недели. По ночам 18 и 19 декабря температура может достичь значения в 15–17 градусов мороза. В последующие дни морозы, как ожидается, ослабнут на пару градусов.