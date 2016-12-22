Умер почетный директор Института философии РАН Вячеслав Степин

Почетный директор Института философии РАН, президент Российского философского общества (РФО) Вячеслав Степин умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте РФО.

Отмечается, что он умер 14 декабря после продолжительной болезни. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, разделяем их горе», — говорится в сообщении.

Степин родился в поселке Навля Брянской области в 1934 году. После окончания Великой Отечественной войны его семья переехала в Минск, где он в​последствии поступил на отделение философии исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ). Одновременно Степин учился на физическом факультете БГУ.

В 1987 году Степин стал директором Института истории и естествознания АН СССР, в этом же году был избран членом-корреспондентом Академии наук. В 1994 году стал академиком РАН. Степин был директором Института философии РАН в 1988 — 2006 годах, а в 2006 году стал его научным руководителем. В 2000 году возглавил Российское философское общество.