Путин поздравил с днем рождения Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Юрия Николаева с 70-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал Николаеву успехов, вдохновения и благополучия. Глава государства отметил высокий профессионализм, неисчерпаемую энергию и доброжелательное отношение телеведущего к зрителям на протяжении многих лет.

Николаева также поздравил белорусский президент Александр Лукашенко. «В Беларуси хорошо знают и ценят ваше творчество», — отметил глава Белоруссии. По словам Лукашенко, передачи с участием Николаева неизменно завоевывают признание зрителей.

Юрий Николаев с 1975 по 1991 год был ведущим музыкальной программы «Утренняя почта», а в 1997 году стал вести обновленную телепередачу. Он также был ведущим «Утренней звезды», «Голубого огонька» и «Песни года».

В 1998 году Николаеву присвоили звание Народного артиста России.