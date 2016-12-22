Избирком обнародовал первые данные о явке на выборах главы Приморья

На участки в Приморском крае по состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) пришли более 4,6%, следует из данных на сайте краевой избирательной комиссии.

Как уточнила в разговоре с журналистами пресс-секретарь избиркома Наталья Камаева, на досрочных выборах губернатора Приморья в сентябре явка была примерно такой же. «Тогда за первые два часа проголосовали 4,9% избирателей», — уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).

Самой низкой явка оказалась в столице Приморья — Владивостоке. Там на участки, по данным на 10:00 местного времени, пришло около 2% избирателей.

По данным на 12:00 местного времени явка по Приморью составила уже 13,97%.

В Приморском крае в воскресенье проходит повторное голосование на выборах главы региона. В рамках первой попытки, прошедшей в два тура осенью, победителем был назван кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Ему уступил лидировавший до окончательного подсчета голосов Адрей Ищенко. Из-за нарушений, в которых обвиняли друг друга оба кандидата, ЦИК признал выборы недействительными. На дополнительный тур Ищенко, уже как самовыдвиженец, попасть не смог. Тарасенко ушел в отставку и не стал выдвигать свою кандидатуру на дополнительные выборы.

За пост главы региона в этот раз борются четыре кандидата. Это врио главы края, экс-губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, также самовыдвиженец, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, Алексей Тимченко, представляющий «Партию роста», а также кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис.





