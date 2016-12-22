В Португалии разбился медицинский вертолет

Медицинский вертолет разбился в горной местности близ города Порту, четыре человека пропали без вести, заявили в экстренных службах. Об этом сообщает Correio de Manha.

Вертолет перевозил 76-летнего пациента, страдавшего от проблем с сердцем, в больницу Санто-Антонио в Порту. Кроме него на борту находились пилот, врач и медсестра. Причины аварии не сообщаются.

В поисках вертолета участвуют 23 единицы техники, в частности, один вертолет, и 72 человека



