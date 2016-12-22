«Мытищи» войдут в состав ВМФ России 17 декабря
Политика, 15 дек, 22:51
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«Мытищи» войдут в состав ВМФ России 17 декабря
Малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи» войдет в состав Военно-морского флота России 17 декабря после пройденных государственных испытаний. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
«На корабле успешно проверен целый ряд систем жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. Также, корабль показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах», — говорится в сообщении.
МРК прошел испытания на полигонах Балтийского моря. Корабль также проводил ракетные пуски комплектом высокоточного оружия.
Корабль проекта 2800 «Мытищи» построили на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге. Всего ВМФ планируют поставить 18 таких кораблей.