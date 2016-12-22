День тишины накануне выборов главы Приморья прошел без нарушений

В Приморье накануне выборов главы региона, в день тишины, когда запрещена агитация за кандидатов, нарушения зафиксированы не были. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК России Евгения Шевченко.

«Жалоб ни в избирательную комиссию Приморского края, ни в ЦИК РФ, ни на горячую линию не поступало», — отметил он.

Шевченко также выразил надежду, что день выборов 16 декабря пройдет также без нарушений.

Выборы главы Приморья, которые пройдут 16 декабря, будут повторными. Первая попытка избрать главу Приморского края была предпринята 9 и 16 сентября. Во втором туре победил кандидат от «Единой Россией» Андрей Тарасенко, ему с небольшим отрывом уступил коммунист Андрей Ищенко. Однако результаты выборов были аннулированы из-за нарушений в ходе голосования.





