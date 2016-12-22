В Москве мужчина ударил полицейского ножом

В Москве мужчина при проверке документов напал на полицейского с ножом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, инцидент произошел 14 декабря в 23:10 на Лесной улице в районе 2-го дома. При патрулировании улиц сотрудники полиции остановили мужчину, потребовав предъявить документы. После этого он достал из кармана нож, нанес удар одному из правоохранителей в область груди и попытался скрыться. В ведомстве отметили, что пострадавший полицейский был в бронежилете. ​

«Второй полицейский из табельного оружия произвел один предупредительный выстрел вверх, после чего неизвестный был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе.

В столичном ГУ МВД добавили, что задержанный мужчина оказался 1994 года рождения. Все материалы по делу были собраны и переданы для принятия процессуального решения.