Правительство утвердило создание ТОР в Дагестане

Правительство России утвердило создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Дагестанские Огни» в Республике Дагестан с привлечением инвестиций свыше 4,4 млрд. руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Согласно сообщению правительства, были определены границы ТОР, виды экономической деятельности, количество проектов, минимальное количество рабочих мест и минимальное количество инвестиций.
На сегодняшний день известно, что на территории «Дагестанских Огней» будет реализовано 15 проектов. В частности, власти планируют построить предприятие по производству бумаги, заводы, логистический центр, тепличный комплекс, цех по производству сухофруктов.
Более того, на ТОР планируют заложить виноградники, яблоневые, сливовые и персиковые сады, организовать производство соков и строительство рыбоводческого хозяйства.
По мнению правительства, создание ТОР позволит расширить экономику региона, повысить его инвестиционную привлекательность и создать более 850 рабочих мест.