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«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
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«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
Политика, 15:49
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«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства

«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Стоимость контракта составляет 4,6 млрд руб., следует из материалов на портале госзакупок. Согласно материалам закупки, компания должна организовать внутренние и международные перевозки. В перечень затрат входят, в частности, аэропортовое и наземное обслуживание самолетов, в том числе получение разрешений на пролет территории, предоставление аэронавигационных услуг, проживание и питание экипажа в аэропортах назначения, аренда помещений для экипажей за рубежом.

Заявка «Аэрофлота» была единственной на конкурсе.

В 2017 году авиакомпания также получила контракт на перевозки высших должностных лиц в 2018 году, стоимость контракта составила 4,2 млрд руб. В 2016 году она составляла 3,9 млрд руб.

Теги: «Аэрофлот» , Чиновники
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