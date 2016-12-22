Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в Южском городском поселении Ивановской области, документ опубликован на сайте правительства.

«Создание ТОР «Южа» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций», — говорится в сообщении.

Новая ТОР позволит создать 260 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиций на сумму более 600 млн руб. Правительство Ивановской области подписало пять соглашений с инвесторами о реализации в ТОР пяти проектов, которые касаются производства молока и молочных продуктов, мяса и овощей, строительства гусиной фермы, цеха по переработке мяса птицы, а также создания производства медицинских препаратов и изделий.

В марте в городе Наволоки в Ивановской области создали территорию опережающего развития. Сообщалось, что она должна привлечь свыше 2 млрд руб. инвестиций и привести к появлению 1,3 тыс. рабочих мест. В Наволоках зарегистрировались два резидента — ООО «ХБК «Навтекс» и ООО «Техоснастка-Наволоки».