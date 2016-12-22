Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Киевской области

В городе Фастов на Украине произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, здание частично обрушилось, сообщается на сайте управления национальной полиции по Киевской области.

«В городе Фастов на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники. Сейчас происходит эвакуация жителей», — говорится в сообщении.

На фотографиях, опубликованных полицией, видно, что обрушение затронуло три этажа. Сообщение о взрыве поступило в 9:15 (8:15 мск). В пресс-службе ГосЧС рассказали изданию «Обозреватель», что в результате происшествия пострадал один человек.

На место происшествия выехали кинологи, которые займутся поисками людей, уточнили в полиции.