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Транснефть ₽202 000 (+19,95%) прогноз Raiffeisen Research к 12.12.19 Купить
CBS $70 (+42,6%) прогноз Guggenheim Partners к 11.12.19 Купить
Tesla $420 (+13,87%) прогноз CFRA к 04.12.19 Купить
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В Мексике начали расследование возможного столкновения Boeing с дроном

Компания Aeromexico начала расследование после того, как пассажирский самолет Boeing 737-800 получил повреждение носовой части фюзеляжа во время полета. Об этом сообщает Bloomberg. 

Отмечается, что лайнер мог столкнуться с беспилотником. По данным агентства, самолет выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану.

Незадолго до посадки пилоты услышали «довольно громкий взрыв» и попросили диспетчеров проверить, что произошло. После посадки выяснилось, что у самолета повреждена носовая часть фюзеляжа, при этом никто из пассажиров не пострадал.

В ноябре 2017 года в Аргентине Boeing 737-800 столкнулся с дроном при заходе на посадку в аэропорту Буэнос-Айреса. Самолет направлялся из города Трелью, при столкновении он получил небольшие повреждения носовой части.
Теги: Boeing, Мексика, беспилотник
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