Общество , 09:56
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В Мексике начали расследование возможного столкновения Boeing с дроном
Компания Aeromexico начала расследование после того, как пассажирский самолет Boeing 737-800 получил повреждение носовой части фюзеляжа во время полета. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что лайнер мог столкнуться с беспилотником. По данным агентства, самолет выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану.
Незадолго до посадки пилоты услышали «довольно громкий взрыв» и попросили диспетчеров проверить, что произошло. После посадки выяснилось, что у самолета повреждена носовая часть фюзеляжа, при этом никто из пассажиров не пострадал.В ноябре 2017 года в Аргентине Boeing 737-800 столкнулся с дроном при заходе на посадку в аэропорту Буэнос-Айреса. Самолет направлялся из города Трелью, при столкновении он получил небольшие повреждения носовой части.