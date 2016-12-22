В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон
Общество, 09:45
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В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон
Нэнси Уилсон
Американская джазовая певица Нэнси Уилсон умерла на 82-м году жизни в Калифорнии, заявила ее менеджер Девра Леви. Об этом сообщает Washington Post.
Уилсон скончалась в калифорнийском городе Пионертаун. Ее менеджер добавила, что смерть певицы не была спровоцирована «какими-либо конкретными причинами».
Уилсон начала выступать с середине 1950-х годов и приобрела известность как джазовая певица, хотя настаивала на том, чтобы ее не ассоциировали только с этим жанром. Она выступала также в соуле, ритм-н-блюзе и госпеле. В частности, в 1964 году исполненную ей песню How Glad I Am признали лучшей композицией в жанре ритм-н-блюз. За свою карьеру Уилсон трижды получала премию «Грэмми».