Два человека погибли на крупнейшей исследовательской станции в Антарктике

Два человека погибли на исследовательской станции Мак-Мердо, расположенной в Антарктике, в результате несчастного случая. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Национальный научный фонд США.

По его данным, погибли двое рабочих, которые выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл в Сухих долинах.

Тела работников обнаружил пилот вертолета, который доставил их на гору. К моменту обнаружения один из техников был мертв, другой подавал признаки жизни, однако позднее скончался в клинике.

Причины их смерти пока не сообщаются, однако следов насильственной смерти обнаружено не было, отмечает газета. Личности погибших также не раскрываются, их родственники были оповещены о произошедшем.

Мак-Мердо — крупнейшее поселение в Антарктике с населением около 1,3 тыс. человек. Является крупнейшей исследовательской станцией на континенте.