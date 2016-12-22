Reuters сообщил о близком к рекорду числу сидящих в тюрьме журналистов

По данным Комитета по защите журналистов (CPJ), на 1 декабря число находящихся в тюрьмах журналистов, попавших туда за выполнение своей работы, достигло отметки 251. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что эта цифра близка к рекордному показателю.

Как отметили в CPJ, третий год подряд большинство из этого числа журналистов находятся в тюрьмах Турции, Китая и Египта. Власти этих стран обвинили журналистов в антиправительственной деятельности.

В исследовании комитета также говорится, что число отправленных за решетку журналистов, которые якобы публиковали ложную информацию, увеличилось до 28. В прошлом году таких работников СМИ насчитывалось на семь меньше, а в 2016 году их и вовсе было лишь девять.

По подсчетам CPJ, в настоящее время 68 журналистов сидят в тюрьме по обвинению в антигосударственной деятельности, из них не менее 25 отбывают сроки в Египте.

Несмотря на непростую ситуацию с арестами журналистов, как утверждает комитет, в текущем году общее число заключенных в тюрьму сократилось на 8% по сравнению с рекордным показателем прошлого года (272).