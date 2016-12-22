Россия в ОБСЕ заявила о поисках в США людей для операций на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене заявил, что в США ведутся поиски людей в интернете для выполнения секретных операций на Украине, передает ТАСС.

По его словам, российские власти обратили внимание на объявления компании MissionEssential в социальной сети LinkedIn, в которых ведется поиск граждан Соединенных Штатов, знающих украинский язык «для обеспечения секретных американских операций на Украине».

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Как отметил Лукашевич, в объявлениях говорится, что кандидаты должны уметь скрытно контактировать с местным населением, а также иметь необходимую военную подготовку для службы в зоне боевых действий.

Кроме того, постпред добавил, что кандидаты должны уметь работать в команде, обеспечивая безопасность американских и иностранных высокопоставленных лиц.

«Не отстает и Канада — расквартированные под Львовом 200 канадских инструкторов подготовили уже более 10 тысяч военнослужащих ВСУ», — отметил он.