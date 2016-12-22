Гудков заявил о штрафе в 20 тыс. руб. за организацию митинга

Коломенский городской суд оштрафовал политика Дмитрия Гудкова на 20 тыс. руб. «за организацию несанкционированного митинга», об этом РБК рассказал сам Гудков.

Политик сообщил, что несколько дней назад снимал в Коломне ролик о строящейся в районе мусорной свалке — для съемок он пригласил 200 человек, «чтобы они высказались». «В итоге меня обвинили в организации несанкционированного митинга, и сегодня суд оштрафовал меня на 20 тыс. руб.», — рассказал он.

Пресс-секретарь Гудкова, Алексей Обухов заявил «Интерфаксу», что организацией митинга суд признал пост в мессенджере Telegram от 25 ноября, в котором политик написал, что едет в Коломну для съемок ролика.

На своей странице в Facebook, Гудков рассказал, что суд также оштрафовал его отца, Геннадия Гудкова на 10 тыс. руб. за то, что «показывал, где снять».