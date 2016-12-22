Организатор убийства Старовойтовой вновь попросил выпустить его по УДО

Юрий Колчин, осужденный на 20 лет лишения свободы за организацию убийства депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой, вновь попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Брянского областного суда Галину Кубекину.

«Ходатайство от осужденного Юрия Колчина находится в производстве Брасовского районного суда», — сказала она. Суд рассмотрит просьбу об УДО 25 декабря.

Старовойтову застрелили в подъезде ее дома в ноябре 1998 года, исполнителя убийства, Виталия Акишина, приговорили к 23,5 года лишения свободы, Колчина — к 20. В 2015 году суд признал виновным в соучастии преступлению экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, он получил 17 лет колонии.

Колчин уже просил об УДО в июле 2016 года, после того как отбыл две трети срока наказания. Тогда суд отказал ему, аргументируя это тем, что поведение заключенного признано «в целом нестабильным».