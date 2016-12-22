В Амурской области проверят больницу после сообщений о перевязке скотчем

В больнице Благовещенска, где при перевязке пациентки из-за отсутствия лейкопластыря использовали скотч, проведут комплексную проверку. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.
По словам регионального министра здравоохранения Андрея Субботина, в ходе проверки эксперты дадут оценку информации о многочисленных нарушениях, которая поступила от пациентов и работников Благовещенской городской клинической больницы (БКГБ).
В ведомстве добавили, что пациенты жаловались на различные нарушения: от использования канцелярского скотча вместо лейкопластыря, до отказа в медицинской помощи пациентке с симптомами пневмонии.
«Сейчас главное — навести порядок в организации работы, чтобы больница <...> могла и дальше <...> выполнять свои непосредственные задачи по оказанию медицинской помощи горожанам, но уже без этого нарастающего количества сигналов о нарушениях», — отметил Субботин.
По его словам, 12 декабря сменилось руководство больницы. Так, исполняющим обязанности главного врача стал врач Андрей Роговченко.
Региональное СУ СК России также проведет доследственную проверку факта использования медработниками в БКГБ клейкой ленты вместо пластыря в качестве фиксатора повязки на послеоперационных швах пациентки.
Ранее агентство «Амур.инфо» сообщило, что в больнице Благовещенска 63-летней женщине после операции сделали перевязку с использованием скотча. В медучреждении объяснили, что в отделении закончился лейкопластырь.