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В Амурской области проверят больницу после сообщений о перевязке скотчем
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В Амурской области проверят больницу после сообщений о перевязке скотчем
Общество, 15:50
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В Амурской области проверят больницу после сообщений о перевязке скотчем

В больнице Благовещенска, где при перевязке пациентки из-за отсутствия лейкопластыря использовали скотч, проведут комплексную проверку. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

По словам регионального министра здравоохранения Андрея Субботина, в ходе проверки эксперты дадут оценку информации о многочисленных нарушениях, которая поступила от пациентов и работников Благовещенской городской клинической больницы (БКГБ).

В ведомстве добавили, что пациенты жаловались на различные нарушения: от использования канцелярского скотча вместо лейкопластыря, до отказа в медицинской помощи пациентке с симптомами пневмонии.

«Сейчас главное — навести порядок в организации работы, чтобы больница <...> могла и дальше <...> выполнять свои непосредственные задачи по оказанию медицинской помощи горожанам, но уже без этого нарастающего количества сигналов о нарушениях», — отметил Субботин.

По его словам, 12 декабря сменилось руководство больницы. Так, исполняющим обязанности главного врача стал врач Андрей Роговченко.

Региональное СУ СК России также проведет доследственную проверку факта использования медработниками в БКГБ клейкой ленты вместо пластыря в качестве фиксатора повязки на послеоперационных швах пациентки.

Ранее агентство «Амур.инфо» сообщило, что в больнице Благовещенска 63-летней женщине после операции сделали перевязку с использованием скотча. В медучреждении объяснили, что в отделении закончился лейкопластырь.

Теги: Амурская область , Больница , проверка , нарушения
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