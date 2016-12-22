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«Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд руб.
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«Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд руб.
Общество, 14:55
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«Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд руб.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял ходатайство «Газпрома» об отказе от иска к СОГАЗу на сумму 1,9 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отказ от иска судом принимается, производство по делу прекратить», — сказала судья.

«Газпром» подал иск с СОГАЗу 22 октября. На 13 декабря было назначено первое заседание по делу. Подробности иска не раскрывались.

Теги: СОГАЗ , «Газпром»
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