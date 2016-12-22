В Турции учредили космическое агентство

Президент Реджеп Тайип Эрдоган учредил Космическое агентство Турции. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на официальный указ.

Агентство будет отвечать за разработку и реализацию национальной космической программы. У него будет отдельный бюджет и возможность самостоятельно действовать в административных и финансовых вопросах.

О том, что Анкара уже ведет работы по созданию собственного космического агентства, в мае со ссылкой на правительственные источники сообщало азербайджанское издание Trend. Тогда утверждалось, что на него планируется потратить около $6 млрд. Впервые о создании Национального космического агентства правительство Турции заговорило в начале 2016 года.

В июне Эрдоган заявил, что Турция собирается отправить в космос своего астронавта. Он напомнил, что страна уже запускает спутники с научными целями.



