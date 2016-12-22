В Венесуэле умер арестованный экс-министр нефти и бывший глава PDVSA

В тюрьме скончался арестованный по подозрению в коррупции экс-министр нефтяной промышленности Венесуэлы и бывший глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Нельсон Мартинес. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на экс-министра энергетики и бывшего постоянного представителя Венесуэлы при ООН Рафаэля Рамиреса.

По его словам, Мартинес был похищен по приказу президента страны Николаса Мадуро, после чего подвергался жесткому обращению в течение года, что стало причиной гибели бывшего министра.

Рамирес отметил, что у Мартинеса было хроническое заболевание, однако он, находясь в тюрьме, не имел возможности следить за своим здоровьем.

Нельсон Мартинес был задержан 30 ноября 2017 года. Его задержали из-за возможной причастности к соглашению о рефинансировании американского подразделения PDVSA — компании Citgo.​ За несколько дней до этого Мартинес был отправлен в отставку с поста главы PDVSA. Тогда Николас Мадуро объяснил решение уволить Мартинеса необходимостью «новой нефтяной революции» на фоне многочисленных коррупционных скандалов в отрасли, в результате которых были задержаны несколько топ-менеджеров PDVSA.