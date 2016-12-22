Очевидец рассказал о взрыве в Назрани

Взрыв в Назрани вечером 12 декабря произошел у торгового центра «Ковчег». Владелец ТЦ Идрис Абадиев сообщил РБК, что инцидент произошел в соседнем с торговым центром здании.

По его словам, на месте событий также была слышна стрельба. «В подвальном помещении сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел. Через небольшой промежуток времени наружу выбежали раненые сотрудники правоохранительных органов. У них осколочные ранения, их сразу госпитализировали. Всю территорию оцепили», — рассказал Абадиев.

По его словам, в результате произошедшего есть погибший. «Там на охране сидел один молодой человек, а сейчас он исчез, на телефон не отвечает, у нас есть подозрения, что это он [погиб]», — рассказал владелец ТЦ.

Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что у ТЦ «Ковчег» произошел взрыв легкового автомобиля. В машину забросили гранату, в результате чего погибли двое силовиков. В то же время агентство ТАСС со слов источника среди медиков утверждает, что двое силовиков были ранены и доставлены в больницу. «Два сотрудника находятся в РКБ в городе Назрани со множественными ранениями верхних и нижних конечностей. Они в сознании, состояние средней тяжести, некритическое. С ними работают нейрохирурги, травматологи», — заявил собеседник агентства.

Официальные данные о числе пострадавших в результате взрыва отсутствуют.